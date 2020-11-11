Бердск, Новосибирская область, , 07:21 — REGNUM В Бердске в связи с эпидемиологической ситуацией учащиеся общеобразовательных организациях, которые перенесли COVID-19 или контактировали с пациентами с коронавирусом, должны предоставить в школу справку об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

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Власти подчёркивают, что такие меры регламентированы п.2.6. раздела II постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года.

«В связи с этим Бердской центральной городской больницей с 11 ноября по 15 ноября 2020 года будет организована выдача медицинских справок для детей всего города Бердска из вышеуказанной категории в Детской поликлинике № 1», — уточнили в мэрии.

Напомним, что осенние каникулы в новосибирских школах продлили до 15 ноября 2020 года.