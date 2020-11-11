Владивосток, , 07:28 — REGNUM За девять месяцев в Приморье родились 13 376 детей. Край вошёл в тройку лидеров, показавших максимальный прирост рождаемости в сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Несмотря на экономический кризис, пандемию коронавируса в сентябре отмечается прирост рождаемости на 425 детей — на 22,5% больше прошлогоднего показателя.

«За сентябрь на свет появились 1891 малыш, а в прошлом сентябре — 1466. Это самый высокий месячный показатель за последние два года», — сказала начальник отдела медицинской помощи женщинам и детям краевого минздрава Елена Ибрагимова.

Отмечается, что также увеличилось число рождённых третьих, четвёртых, пятых и шестых детей в приморских семьях.

По мнению специалистов, на демографию, в том числе, влияет государственная поддержка семей. В Приморье действуют 28 мер социальной поддержки. При этом выплату на детей от 3 до 7 лет малоимущим семьям, ввели в июне этого года.

В начале года планировали на выплаты пособий 6,9 млрд рублей, но уже летом расходы увеличили до 8,6 млрд рублей.

«На данный момент объём демографического бюджета составляет 9,5 млрд рублей», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, рост рождаемости в России зафиксирован по итогам сентября впервые с начала года. В сентябре родились 130 476 младенцев, а в сентябре 2019 года — 121 331.