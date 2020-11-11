Тюмень, , 07:18 — REGNUM В Тюмени родственники умерших вынуждены выстаивать большие очереди в морге, чтобы получить тела. Об этом сообщает портал 72.ru.

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Обратившийся в редакцию издания тюменец, чья родственница скончалась от коронавируса, сообщает, что выстраиваются в очередь по 30 человек.

«Люди плакали. Говорят, что у них тоже родственники умерли от коронавируса. Жаловались, что тела выдают через 3−5 дней», — утверждает очевидец.

Источник в тюменском морге сообщил изданию о переводе патологоанатомов на семидневную рабочую неделю.

Приводится также статистика Роспотребнадзора, согласно которой в Тюменской области с начала пандемии скончались 94 человека, из них 41 — в октябре 2020 года.