Иркутск, , 07:17 — REGNUM В Иркутской области, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, ужесточили карантинные мероприятия. Как сообщает сегодня, 11 ноября, пресс-служба областного правительства, согласно поправкам указ губернатора Приангарья Игоря Кобзева, в зданиях, где находятся обсерваторы приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания.

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Данное ограничение будет действовать до 20 ноября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Приангарье продолжает оставаться напряженной. На 11 ноября число умерших пациентов с COVID-19 достигло 592 человек, причём вновь поставлен «рекорд» — 18 человек скончались за последние сутки.

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