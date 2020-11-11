Канск, Красноярский край, , 06:49 — REGNUM Передвижной центр амбулаторной КТ-диагностики 10 ноября начал работу в городе Канске. Об этом иа сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

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Установка негосударственного центра направлена в помощь межрайонной больнице. У сотрудников есть опыт работы с пациентами с COVID-19. Для пациентов, имеющих показания и направление от лечащего врача, диагностика проводится бесплатно.

В минздраве уточнили, что такое решение принято в связи с поломкой стационарного КТ-аппарата в больнице. На его техобслуживание потребуется время. С помощью установки можно делать до 80 исследований в день.

Напомним, инфекционный госпиталь на базе Канской межрайонной больницы работает с марта 2020 года. В настоящее время в стационаре находятся 278 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 ноября в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 29 584 человек.

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