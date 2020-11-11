Ульяновск, , 06:31 — REGNUM В Ульяновской области планируют сократить сроки тестирования на коронавирус и сформирована бригада врачей для помощи государственным медицинским учреждениям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам работы штаба по развитию региона.

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Глава региона Сергей Морозов поручил сократить сроки тестирования на COVID-19. Для этого будет закуплено дополнительное оборудование и организована еще одна лаборатория на базе СПИД-Центра.

Кроме того, с 12 ноября в Ульяновской области начнут работу дополнительные кабинеты для амбулаторного прохождения компьютерной томографии грудной клетки. Они появятся в двух медицинских учреждениях Ульяновска, а также в Новоспасской и Барышской районных больницах.

Власти отмечают, что в регионе сформирована специальная бригада врачей («медицинский десант»), которая будет выезжать в государственные учреждения здравоохранения для оказания помощи медицинским работникам и пациентам. В министерстве здравоохранения сообщают, что «работа медицинского десанта развернется на следующей неделе».

По данным управления Роспотребнадзора, в Ульяновской области с начала пандемии проведено более 391 тыс. лабораторных исследований на коронавирус, обследованы свыше 367,4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса и суточного роста выявляемых случаев заражения поликлиники стали работать без выходных. Также помогают медработникам 1290 студентов-медиков, в том числе 407 ординаторов. Свыше 40 студентов работают в «ковидных» госпиталях».

Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 22 908 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 18 237 человек (79,6% от общего числа случаев заражения), скончались 279 пациентов с COVID-19.

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