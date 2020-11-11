Владивосток, , 06:34 — REGNUM По статистике почти каждого сотого жителя Приморья коронавирус не обошёл стороной — очередные меры по противодействию инфекции обсудили на заседании регионального оперштаба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Среднекраевой показатель заболеваемости в крае составляет 917 человек на 100 тыс. населения. Выше этого показателя заболеваемость во Владивостоке (1686 случаев на 100 тыс. человек), в Хасанском районе (1164 случая) и в Находке (997 случаев).

На заседании оперштаба принято решение рекомендовать работодателям перевести сотрудников группы риска (старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, в первую очередь — лиц с сердечно-хроническими заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) на дистанционный режим работы.

Кроме того, рекомендуется исключить нахождение детей в торговых центрах без родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за минувшие сутки выдано 212 положительных тестов на коронавирус (208 — накануне), умерли четыре человека — такие «рекордные» цифры край показал впервые за период пандемии.