Челябинск, , 06:26 — REGNUM В Челябинской области за январь-декабрь отмечен рост рождаемости. Об этом заявил глава минздрава региона Юрий Семёнов.

Чиновник отметил, что регион вошёл в список тех субъектов России, которые показали максимальный прирост. И назвал конкретные цифры. Родившихся стало больше, чем в январе-сентябре 2019 года, на 329 или на 12,4%

Семёнов считает, что этот прирост закономерен. По его словам, на Южном Урале уделяется большое внимание уделяется и социальным программам, и работе акушерско-гинекологической службы, которая не прерывалась в том числе и в период коронавирусной пандемии.