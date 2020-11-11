Челябинск, , 06:20 — REGNUM В Челябинской области посетители аптек получили возможность бесплатно измерить свою сатурацию. Об этом сообщает региональный минздрав.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

200 приборов находятся в наиболее крупных аптеках Областного аптечного склада. Посетители уже оценили это приобретение. Результат известен за несколько минут, а перед каждым новым использованием пульсоксиметр обрабатывают антисептиком.

Отметим, пульсоксиметр показывает процентное содержание кислорода в крови. Его применяют в том числе и при диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.