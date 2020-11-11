Улан-Удэ, , 06:26 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 233 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 14 130. Об этом утром 11 ноября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Улан-Удэ приходится 8545 случаев заражения (61% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались шесть пациентов с COVID-19 (всего умерли 259 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 2219 больных. На амбулаторном лечении находятся 2496 человек, наблюдаются 12 323 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 9156 (+267) человек.

В реанимации остаются 105 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 55 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 83,9% — из 2642 перепрофилированных коек заняты 2219.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Бурятии объявили о запуске пилотного проекта по медицинскому сопровождению пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому.

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