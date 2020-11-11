Хабаровск, , 06:12 — REGNUM В Хабаровском крае члены правительства региона уходят на больничный с заражением коронавирусом, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярёв в своём Instagram.

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Дегтярёв рассказал об эпидситуации в регионе, о работе врачей и медучреждений, о ценах на лекарства в аптеках, о льготах донорам, которые в крае для этой категории не предусмотрены, а также заверил, что с 13 ноября начнут выдавать в аптеках бесплатные лекарства для лечения амбулаторно больных COVID-19.

«В Хабаровском крае сегодня четыре министра ушли на самоизоляцию, все мои помощники и секретари также работают удаленно. Инфекция не щадит никого. Будьте здоровы и соблюдайте меры личной предосторожности», — призвал Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за сутки лабораториями выдано 242 (237 — накануне) положительных теста на коронавирус, выздоровели 107 (58 днём ранее) пациентов, смертельных случаев не зафиксировано.

С 11 ноября приостановлена деятельность музеев и библиотек.