Кемерово, , 05:27 — REGNUM В Кемеровской области домашний карантин для жителей старше 65 лет продлён до 25 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Согласно документу, опубликованному на официальном сайте областной администрации, покидать место проживания пожилым кузбассовцам разрешено в случае необходимости посетить ближайший магазин или аптеку, медицинское учреждение, вынести мусор, выгулять домашних животных, а также иных бытовых, семейных или экстренных ситуаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) 10 ноября за прошедшие сутки было выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, днём ранее — 193 случая.

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