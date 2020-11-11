Чебоксары, , 05:26 — REGNUM В Чувашии усилили эпидемические меры в условиях роста выявляемых случаев заражения коронавируса: несовершеннолетним запретили ходить в торговые центры без родителей. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Данная мера в рамках борьбы с коронавирусом была предложена на последнем заседании оперативного штаба руководителем управления Роспотребнадзора Надеждой Луговской. Эту инициативу поддержали.

«Запретить до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 16 лет) на торговых объектах площадью свыше 800 кв. метров, в торгово-развлекательных центрах без сопровождения их родителей или иных законных представителей», — говорится в указе главы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновники ссылались на то, что данная мера будет актуальна не только в период каникул, но и предотвратит посещение торговых центров школьниками после уроков.

Напомним, в Чувашии выявлено более 14,5 тыс. учащихся с признаками острых респираторных инфекций, что составляет «10,2% от общего числа посещающих школы», в том числе заболевание COVID-19 подтверждено у 108 детей. Во время осенних каникул заражение коронавирусом выявлено у 19 школьников.

Отметим, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 10 535 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 8981 человек (85,2%), продолжают лечение в стационарах и на дому 1378 пациентов с COVID-19. Умерли 176 пациентов с коронавирусом.

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