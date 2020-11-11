Чебоксары, 11 ноября 2020, 05:26 — REGNUM В Чувашии усилили эпидемические меры в условиях роста выявляемых случаев заражения коронавируса: несовершеннолетним запретили ходить в торговые центры без родителей. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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Данная мера в рамках борьбы с коронавирусом была предложена на последнем заседании оперативного штаба руководителем управления Роспотребнадзора Надеждой Луговской. Эту инициативу поддержали.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновники ссылались на то, что данная мера будет актуальна не только в период каникул, но и предотвратит посещение торговых центров школьниками после уроков.
Напомним, в Чувашии выявлено более 14,5 тыс. учащихся с признаками острых респираторных инфекций, что составляет «10,2% от общего числа посещающих школы», в том числе заболевание COVID-19 подтверждено у 108 детей. Во время осенних каникул заражение коронавирусом выявлено у 19 школьников.
Отметим, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 10 535 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 8981 человек (85,2%), продолжают лечение в стационарах и на дому 1378 пациентов с COVID-19. Умерли 176 пациентов с коронавирусом.
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