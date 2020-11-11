Ульяновск, , 05:14 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса и суточного роста выявляемых случаев заражения изменилась работа поликлиник и усилен санитарно-эпидемический режим в амбулаторном звене. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

На встрече в рамках тематической недели «Здравоохранение» директор департамента минздрава Валентина Степанова проинформировала, что в регионе скорректирована работа медицинских учреждений. По её словам, для обслуживания вызовов на дом «максимально используются ресурсы самих поликлиник», к этой работе привлечены участковые врачи, неотложная помощь, узкие специалисты.

«Изменен график работы поликлиник. Теперь поликлиники работают семь дней в неделю, службы неотложной помощи работают круглосуточно», — сказала Валентина Степанова, отметив, что для помощи жителям используются также дистанционные методы работы.

При этом в поликлиниках усиливается санитарно-противоэпидемический режим. Закупается ещё более 2 тыс. рециркуляторов, 1 тыс. дозаторов, а также кожные антисептики для пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на вечер 10 ноября официально выявлено ещё 216 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 23 124 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 236 пациентов.

Отметим, в Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса в медицинские учреждения пришли работать 1290 студентов, в том числе 42 человека помогают в «ковидных» госпиталях, 508 трудятся в поликлиниках.

Напомним, в Ульяновской области стартовала тематическая неделя национального проекта «Здравоохранение», в рамках которой пройдут приемы пациентов узкими специалистами без предварительной записи, встречи медработников и чиновников с населением.

Читайте ранее в этом сюжете: Десятки студентов в Ульяновской области работают в ковидных госпиталях

Читайте развитие сюжета: В Ульяновской области сократят сроки тестирования на коронавирус