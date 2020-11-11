Хабаровск, , 05:17 — REGNUM В Хабаровском крае за сутки лабораториями выдано 242 (237 — накануне) положительных тестов на коронавирус, выздоровели 107 (58 днём ранее) пациентов, смертельных случаев не зафиксировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Для лечения больных COVID-19 развернуто 3216 коек, свободных мест — 696. В тяжёлом состоянии находятся 24 пациента, 19 — на аппаратах ИВЛ.

На 11 ноября на лечении находится 6291 человек: 2520 в стационарах, 3771 — амбулаторно.

С начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано 18 629 носителей коронавируса, 12 194 пациента выздоровели, 144 — скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за минувшие сутки выдано 212 положительных тестов на коронавирус (208 — накануне), умерли четыре человека — такие «рекордные» цифры край показал впервые за период пандемии.