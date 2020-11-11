Ульяновск, , 04:59 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрировано ещё несколько сотен носителей коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб в соцсетях.

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По оперативным данным (на вечер 10 ноября), за последние сутки в регионе официально выявлено 216 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 23 124 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Выздоровели, по последним данным, 18 236 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области самоизоляцию для пожилых граждан и лиц с хроническим заболеваниями планируют сделать из рекомендательной меры обязательной. Также рассматривается вариант перехода на дистанционное обучение детей после школьных каникул, которые начнутся 16 ноября.