Владивосток, , 05:02 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выдано 212 положительных тестов на коронавирус (208 — накануне), умерли четыре человека — такие «рекордные» цифры край показал впервые за период пандемии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Несмотря на ряд принятых мер, в том числе открытие инфекционных центров, расширение ковидного коечного фонда, кривая новых заражений ползёт вверх.

На 11 ноября в регионе зарегистрировано 17 647 носителей коронавируса, излечились 13 372 (+113) приморца, скончался от осложнений 181 пациент.

На данный момент в Приморье развернуто 2064 койки, из которых 345 с аппаратами ИВЛ. Занятость коечного фонда — 85%. Работают 17 ПЦР-лабораторий для диагностики возбудителя COVID-19, в сутки проводят до 4,5 тыс. исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольший прирост новых случаев заражения коронавирусом наблюдается во Владивостоке, Спасске-Дальнем, Артёме, Дальнереченске, Надеждинском и Партизанском районах.