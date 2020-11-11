Москва, , 07:27 — REGNUM В среду, 11 ноября, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха 0… +2 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 12 ноября в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха —3… —1 °С.

Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале —1… +4 °С днём и —5… 0 °C ночью.

В четверг, 12 ноября, днём в столице ожидается +1… +3 °С. По области —2… +3 °С, без осадков. Ночью в регионе ожидается —2… +3 °C, без осадков.

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