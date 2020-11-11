Каракас, , 07:26 — REGNUM Вакцинация жителей Венесуэлы против коронавирусной инфекции, вероятнее всего, начнётся в апреле 2021 года. Об этом президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил 10 ноября в эфире государственного телевидения.

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«Я рассчитал, что в лучшем случае в апреле мы сможем начать вакцинацию в Венесуэле», — сказал Мадуро. Он подчеркнул, что вакцинация для граждан страны будет бесплатной.

Напомним, что 20 октября Мадуро заявил о начале вакцинации от коронавируса российской и китайской вакцинами уже в декабре — январе.

Как сообщало ИА REGNUM, социальная сеть Facebook удалила три публикации президента Венесуэлы Николас Мадуро о лекарстве против коронавирусной инфекции, создаваемом венесуэльскими специалистами.

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