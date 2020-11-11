Магадан, Магаданская область, , 04:36 — REGNUM В Магаданской области за сутки выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом (45 днём ранее), два пациента скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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С начала пандемии на Колыме сделали 96 867 тестов. На 11 ноября зарегистрировано 4976 положительных тестов, выздоровели 3638 человек. Не справились с болезнью 46 пациентов.

По заверению властей в аптеки Магаданской области уже на текущей неделе ожидаются первые поставки лекарства от коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатского края Владимир Солодов заразился коронавирусом, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.