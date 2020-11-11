Петропавловск-Камчатский, , 06:28 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об уходе на самоизоляцию он сообщил 11 ноября на своей странице в социальной сети «Instagram».

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"Сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус. Перехожу на режим самоизоляции и дистанционную работу. Берегите себя и близких!», — написал Солодов. По его словам, чувствует он себя нормально.

Напомним, за весь период пандемии на Камчатке коронавирус лабораторно подтвердился у 6360 жителей. Полностью излечились 4013 человек. В стационарах находятся 412 больных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке ежедневно фиксируется стабильный прирост носителей коронавируса — порядка 60 случаев заражения SARS-CoV-2 в сутки.

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