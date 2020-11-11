Пекин, , 04:25 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 16 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных» случаев в стране достигло 3640 с начала эпидемии. К таким случаям причисляются те, что выявлены у прибывших больными COVID-19 из-за рубежа пациентов вне зависимости от гражданства.

Из общего числа новых случаев, шесть пришлось на Тяньзинь, пять — на Шанхай, два — на Сычуань, по одному — на Ляонин, Цзянсу и Шэньси, говорится в ежедневном отчете комиссии. Смертей среди «импортных» пациентов нет.

Общее число заболевших в Китае достигло 86 284 человек с начала эпидемии, из них 4634 человека скончались, 81 228 пациентов выздоровели.