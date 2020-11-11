Сува, , 04:22 — REGNUM Пациента с коронавирусной инфекцией выявили на Фиджи, сообщает пресс-служба минздрава островного государства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

Сообщается, что 53-летний мужчина прибыл на Фиджи 5 ноября рейсом из Новой Зеландии. Во время прохождения двухнедельного карантина у него выявили COVID-19. Сейчас он находится в стабильном состоянии и получает необходимое лечение.

Всего на Фиджи с начала пандемии выявили 35 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже 32 пациента выздоровели, еще двое с болезнью не справились и скончались.