Пекин, , 04:21 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки был выписан 21 человек, переболевший COVID-19, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 422 пациента с диагнозом COVID-19 продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны, включая шестерых в тяжелом состоянии.

Всего 81 228 пациентов было выписано из госпиталей Китая по выздоровлению за все время эпидемии, сообщили в комиссии. Всего 86 284 подтверждённых случая COVID-19 было выявлено в Китае с начала эпидемии, включая 4634 смертельных.