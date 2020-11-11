Петропавловск-Камчатский, , 04:11 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заразился коронавирусом, об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

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«Дорогие друзья должен вас проинформировать, что сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирусную инфекцию», — сказал Солодов.

Губернатор рассказал, что чувствует себя нормально. Солодов уходит на самоизоляцию. Он заверил, что продолжит работать в режиме видеоконференц связи.

«Вам хочу пожелать здоровья, берегите себя!», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, новые ограничения вводятся в столице на длительный срок, чтобы избавить бизнес от ненужных расходов. Об этом 10 ноября в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.