Красногорск, , 09:01 — REGNUM С 11 ноября в Подмосковье заблокированы социальные карты граждан, входящих в группы риска по COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор региона.

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Ограничения будут действовать для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Социальные карты этим категориям могут разблокировать не раньше 29 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области до 29 ноября продлили домашний режим для пенсионеров и граждан с хроническими болезнями.

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