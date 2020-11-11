Приштина, , 08:04 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Арменд Земай 10 ноября заявил, что в ближайшее время в крае будут введены новые ограничительные меры, призванные приостановить распространение коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр заявил, что в соответствии с новыми мерами школы продолжат работать, и что власти предпримут все возможные и невозможные усилия, чтобы обеспечить присутствие физическое учеников начальной и средней школы на занятиях. При этом университеты будут переведены на дистанционный формат работы.

При этом политик предупредил о предстоящем закрытии торговых центров, являющихся местом скопления людей, назвав их причиной распространения инфекции.

По словам Земая, в результате обследования страна была поделена на три зоны — красную, зеленую и желтую — в соответствии со степенью тяжести эпидемиологической ситуации. При этом столица, Приштина, была отнесена к красной зоне, где будут введены самые суровые меры.

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