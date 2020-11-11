Приштина, , 06:26 — REGNUM Лидер оппозиции Косово, глава партии «Движение за самоопределение» и бывший премьер-министр Косово Альбин Курти 10 ноября излечился от COVID-19. Об этом журналистам албанского новостного агентства Telegrafi сообщил пресс-секретарь «Самоопределения» Перпарим Крюэзиу.

Перпарим Крюэзиу Вчера исполнилось ровно две недели с проявления основных симптомов. С сегодняшнего дня и далее председатель Курти вернется к своей общественной деятельности и встречам.

О болезни Курти, как сообщало ранее ИА REGNUM, стало известно 28 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

Читайте также: В Косово за сутки выявили 596 носителей коронавируса

На данный момент эпидемиологическая ситуация в Косово стремительно ухудшается, власти вводят новые ограничительные меры.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Косово рассказал об усилиях по поиску пропавших албанцев