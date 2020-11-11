Приштина, 11 ноября 2020, 06:26 — REGNUM Лидер оппозиции Косово, глава партии «Движение за самоопределение» и бывший премьер-министр Косово Альбин Курти 10 ноября излечился от COVID-19. Об этом журналистам албанского новостного агентства Telegrafi сообщил пресс-секретарь «Самоопределения» Перпарим Крюэзиу.
О болезни Курти, как сообщало ранее ИА REGNUM, стало известно 28 октября.
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На данный момент эпидемиологическая ситуация в Косово стремительно ухудшается, власти вводят новые ограничительные меры.
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