Брюссель, , 06:26 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Бельгии превысило отметку в 0,5 млн человек. Об этом 11 ноября сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии.

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По данным университета на 03:45 мск, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в Бельгии составляет 503 182 человек.

Всего в Бельгии умерли 13 216 пациентов с диагнозом COVID-19. По показателю смертности пациентов с коронавирусом страна занимает третье место — 6,81 на 100 тысяч населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бельгии повторно введены карантинные меры из-за осложнения ситуации с коронавирусом. Данное решение было принято в связи с тем, что многие больницы королевства уже переполнены пациентами с COVID-19.

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