Москва, , 08:56 — REGNUM В Москве идет прием заявок на конкурс по проектированию малых архитектурных форм «МАФ!in». Об этом сообщила заместитель мэры столицы Наталья Сергунина.

Организатором мероприятия выступил детский технопарк «На Зорге». Условиями конкурса предусмотрены две возрастные категории. Первая — для учащихся школ возрастом от 14 до 18 лет. Вторая — для молодых специалистов, студентов колледжей и вузов в возрасте от 16 до 30 лет.

«Поучаствовать приглашаются молодые дизайнеры, архитекторы, инженеры, студенты и старшеклассники. Проекты могут быть представлены как индивидуально, так и командой», — сказала Сергунина.

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