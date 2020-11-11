Тегеран, , 08:40 — REGNUM 10 ноября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 453 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Пресс-секретарь отметила, что с учётом 453 новых жертв их общее число по стране возросло до 39 202 человек. «За последние 24 часа было обнаружено около 10 339 новых случаев заражения COVID-19, около 3088 человек госпитализированы», — сообщила Садат Лари.

По её словам, в общей сложности 703 288 иранцев подверглись заражению опасным вирусом, около 530 694 из них выздоровели и были выписаны из больниц. «Еще около 5584 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — заявила пресс-секретарь.

Садат Лари подчеркнула, что к настоящему времени в Иране было проведено 5 302 200 обследований на наличие вируса.