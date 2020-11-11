Пекин, , 03:11 — REGNUM Прибыль китайской бумажной промышленности выросла за первые три квартала текущего года, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Прибыль данного сектора выросла на 13,3% в годовом исчислении до 48,11 млрд юаней (около $7,26 млрд). В то же самое время, суммарная выручка бумажной промышленности достигла 910,74 млрд юаней в период с января по сентябрь, что на 5% ниже, чем за аналогичный период годом ранее.

По данным министерства, производство бумаги достигло 91,02 млн тонн в период с января по сентябрь, сократившись на 1,8% в годовом исчислении. Только в сентябре производство упало на 5,3% в годовом исчислении до 11,51 млн тонн.