Шанхай, Китай, , 03:02 — REGNUM Церемония подписания соглашения о строительстве нового тематического парка Legoland общим объемом инвестиций в $550 млн прошла в Шанхае, сообщает агентство Синьхуа.

Строительство парка запланировано на 2021 год, а примерная дата открытия назначена на 2024 год. Парк станет одним из крупнейших Legoland в мире, сообщили власти Шанхая. Шанхайский LEGOLAND будет построен в районе Цзиньшань на северо-западе города.

Его дизайн будет совмещать элементы кирпичиков конструктора Lego и китайской культуры, что сделает шанхайский парк особенным. По словам секретаря Компартии Китая по району Цзиньшань Хуй Вэйго, парк поможет окружающим районам ускорить промышленную модернизацию и ревитализацию села в интересах развития района Дельты Янцзы.

В настоящее парки Legoland можно увидеть в целом ряде стран, включая США, Великобританию, Японию и Данию.