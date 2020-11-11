Скопье, , 02:55 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии во вторник, 10 ноября, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 3 042 человек в стране было выявлено 947 носителей коронавируса. Еще 691 человек выздоровел. За сутки скончались 30 пациентов в COVID-19, что стало новым ужасающим рекордом. Предыдущий был зарегистрирован всего двумя днями ранее. Инфектологи предупреждают, что пренебрежение антивирусными мерами приведет к тому, что смертность может возрасти и до 100 человек в сутки.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 41 222 случая заражения. 1186 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Лечение проходят 15 116 человек. Это число ежедневно увеличивается почти на тысячу, медицинская система страны уже не справляется с нагрузкой — региональные госпитали жалуются на отсутствие свободных мест. Всего на больничном лечении находятся около 900 пациентов. 24 920 пациентов уже выздоровели.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в 10 человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

Глава клиники инфекционных заболеваний в СкопьеМилена Стефанович18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

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