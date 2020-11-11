Загреб, , 01:55 — REGNUM Хорватский министр регионального развития и фондов ЕС Наташа Трамишак 10 ноября подписала соглашение с представителями Европейского союза о предоставлении грантов для проекта «Защита и сохранение системы здравоохранения и поддержания общественного здоровья путем приобретения медицинского и защитного оборудования для борьбы с COVID-19». Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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Общая стоимость проекта составляет 48 миллионов евро и полностью финансируется за счет средств из европейских структурных и инвестиционных фондов.

Выделение прямой безвозвратной финансовой помощи вызвано потребностью немедленного оказания помощи хорватской системе здравоохранения и максимальной защиты общественного здравоохранения во время эпидемии коронавируса.

Все учреждения Хорватии, которые борются с эпидемией коронавируса, получат необходимое медицинское оборудование