Вашингтон, , 01:40 — REGNUM Сбои в работе ряда сервисов Google отметили пользователи нескольких стран мира в ночь с 10 на 11 ноября. Об этом можно узнать из данных мониторингового сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы наблюдаются прежде всего при попытке пользователей войти в свои аккаунты, что приводит к трудностям и при использовании других сервисов Google, связанных с единой учётной записью. Об этом сообщает большинство пользователей — 54%. Также около половины пользователей — до 45% — отмечают трудности при использовании поиска.

У 60% пользователей, сообщивших о сбоях на YouTube, не проигрываются видеоролики, 33% не могут загрузить веб-сайт и 6% не могут зайти на собственную страницу.

Пользователи почтовой службы Gmail в 44% случаях не могли войти в свою учётную запись. 38% отметили проблемы в доступе к сайту и 15% испытали затруднения при получении сообщений.

Жалобы на неполадки в работе поступают преимущественно от пользователей из США, Бразилии, Мексики, Великобритании, Германии, Франции и Финляндии. В России о подобных проблемах сообщают пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка и Челябинска.

Как сообщало ИА REGNUM, неполадки в работе социальной сети Instagram ощутили пользователи нескольких стран мира.

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