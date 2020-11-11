Хартум, 11 ноября 2020, 01:30 — REGNUM Действующий министр здравоохранения Судана и двое работников ведомства заразились коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства.
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«Действующий министр здравоохранения Осама Ахмед Абдул Рахим и директора департаментов здравоохранения и терапии получили положительный результат теста на коронавирус», — сообщили в ведомстве.
В министерстве отмечают, что заболевшие чувствуют себя хорошо и уже получают необходимое лечение. Отмечается, что они продолжают выполнять свои обязанности удаленно.
К настоящему времени в Судане подтверждено 14 155 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом в стране зафиксирован рост заболеваемости COVID-19, 707 случаев инфицирования были выявлены только с начала ноября.