Хартум, , 01:30 — REGNUM Действующий министр здравоохранения Судана и двое работников ведомства заразились коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства.

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«Действующий министр здравоохранения Осама Ахмед Абдул Рахим и директора департаментов здравоохранения и терапии получили положительный результат теста на коронавирус», — сообщили в ведомстве.

В министерстве отмечают, что заболевшие чувствуют себя хорошо и уже получают необходимое лечение. Отмечается, что они продолжают выполнять свои обязанности удаленно.

К настоящему времени в Судане подтверждено 14 155 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом в стране зафиксирован рост заболеваемости COVID-19, 707 случаев инфицирования были выявлены только с начала ноября.