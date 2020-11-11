Сараево, , 01:39 — REGNUM В Боснии и Герцеговине с 11 ноября вступят в силу меры по ограничению движения в ночное время и запрет на собрание более 30 человек, чтобы попытаться предотвратить распространение инфекции коронавируса, подтвердил вечером 10 ноября кризисный штаб департамента здравоохранения страны. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

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Помощник министра здравоохранения Боснии и Герцеговины Горан Черкес заявил 10 ноября на пресс-конференции в Сараево, что к этой мере властям пришлось прибегнуть, поскольку ситуация становится все более серьезной, и до сих пор предписанные меры ограничения не соблюдаются, в то время как местные власти в муниципалитетах, включая полицию, не предпринимают никаких действий для контроля за соблюдением предписаний.

«Ситуация очень серьезная, а полиция и муниципалитеты бездействуют», — подчеркнул Черкес.

Напомним, что в минувшие выходные от заражения коронавирусом в Боснии и Герцеговине скончалось 73 человека. Ежедневное количество новых заражений в стране на прошлой неделе варьировалось от 1700 до 1900 случаев.

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