Вена, , 01:22 — REGNUM У двух пассажиров «Аэрофлота», прилетевших из Москвы в Вену 5 ноября, был обнаружен коронавирус. Об этом 10 ноября сообщает Австрийское агентство печати.

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Отмечается, что эти пассажиры сидели в 21-м ряду. После приземления они на взятой напрокат машине направились по месту жительства в федеральную землю Штирия.

Напомним, в Австрии с 3 ноября начался второй карантин, введённый по 30 ноября для сдерживания вспышки распространения коронавируса. Число заразившихся SARS-CoV-2 в стране в настоящее время достигло 164 866 человек. Умерли 1499 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть человек из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» заразились коронавирусом.

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