Сараево, , 01:19 — REGNUM Министр внутренних дел Боснии и Герцеговины Алёша Чампара на заседании правительства 10 ноября выступил против введения комендантского часа с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в то время как министр здравоохранения Вьекослав Мандич открыто призвал к строгим ограничениям, включая введения карантина. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

«В данный момент нет никакой логики во введении комендантского часа в Боснии и Герцеговине, особенно если он будет введен в поздние ночные часы», — подчеркнул Чампара, комментируя объявления о том, что кризисный штаб 11 ноября собирается ввести в Боснии и Герцеговине новые ограничения, чтобы остановить устойчивый ежедневный прирост числа инфицированных и смертельных случаев.

В отличие от Чампары, министр здравоохранения Мандич настаивает на введении суровых ограничительных мер, в том числе карантин, если в Боснии и Герцеговине хотят предотвратить разрушение системы здравоохранения, поскольку, по его словам, очевидно, что население не соблюдает предписания правительства.

Напомним, что в минувшие выходные от заражения коронавирусом в Боснии и Герцеговине скончалось 73 человека. Ежедневное количество новых заражений в стране на прошлой неделе варьировалось от 1700 до 1900 случаев.