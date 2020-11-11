Оттава, , 00:55 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал глав десяти провинций страны ужесточить ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Reuters.

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«Мы наблюдаем рекордный рост по всей стране, поэтому я призвал премьеров и мэров сделать, что должно: действовать немедленно, чтобы защитить жизни людей», — заявил он.

Сообщается, что в Канаде в ряде провинций будут запрещены публичные собрания, закрыты рестораны и заведения досуга. Супермаркетам и аптекам ограничат число одновременно обслуживаемых клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, к 6 ноября в Канаде количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 251 тысячу. Число умерших от осложнений COVID-19 в стране превысило 10 тысяч.