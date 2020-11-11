Загреб, , 00:10 — REGNUM Профсоюз хорватских учителей 10 ноября пригрозил правительству Хорватии может ожидать «бума судебных исков», которые, по их словам, обойдутся государству намного дороже, чем согласие заплатить долг по зарплатам госслужащим, которые должны были вырасти на 4%, согласно условиям соглашения, заключённого профсоюзом с хорватскими властями 29 мая 2020 года. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

«Мы напоминаем правительству, что 29 мая, когда экономические обстоятельства несколько изменились, профсоюзы заключили соглашение, предполагающее повышение заработной платы госслужащих. Это соглашение не может быть проигнорировано, поскольку это противоречит конституции Хорватии», — говорится в заявлении профсоюза.

«Если правительство проигнорирует наши требования, то в ближайшее время ожидается бум судебных исков, которые государству обойдутся гораздо дороже, чем добровольная выплата оговорённой суммы. Министры, отвечающие за исполнение соглашения, будут привлечены к фискальной ответсвенности», — отметили в профсоюзе.