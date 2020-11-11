Красногорск, , 09:14 — REGNUM Заявление губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва о том, что массовых мероприятий в Московской области на Новый год не будет, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 10 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Придумали, чем напугать. У нас в деревне нет массовых мероприятий. но зато салюты за своими заборами запускают покруче, чем на Воробьевых горах», — пишет пользователь Андрей.

Ряд комментаторов возмутились подобным решением властей Подмосковья. Они считают, что руководство страны привело население России к массовой депрессии и тот факт, что происходит запрет на массовые мероприятия, еще сильнее наносит врет психическому здоровью граждан.

«Правильно! К всеобщей депресухе ещё и добавим отсутствие всенародного ежегодного праздника! Добьём всех окончательно! Спасибо, заботливые вы наши», — обращается Ирина А.

Другие отметили противоречие в решениях властей. Комментаторы отметили, что новогодние гулянья решили запретить, но работу ночных клубов и баров решили оставить.

«Господин Воробьёв, о том, что Новый год надо проводить дома, люди знают и без вашей подсказки. Многие так и поступают. А вот тот факт, что развелось всякого рода ночных заведений и корпоративных вечеринок, это уже на совести властей, которые допускают эти рассадники непонятно чего», — написал пользователь Игорь.

Нашлись и те, кто заявил, что руководство страны делает недостаточно для того, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции. Они указали на то, что, чтобы не отменять массовые гулянья, необходимо наладить работу системы здравоохранения.

«Ситуация никогда не стабилизируется, если будет так, как сейчас, когда скорая может ехать несколько дней, когда статистика по количеству заболевших неимоверно занижена, когда ты просто даже платно КТ в Одинцово, например, не сделаешь, надо в Москву ехать, когда тебя не госпитализируют с поражением меньше 50%», — пишет Дина В.

Напомним, 10 ноября губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил о том, что массовых мероприятий в Московской области на Новый год не будет.