Улан-Батор, , 23:34 — REGNUM В Монголии за три дня количество заражения коронавирусом достигло 368. Такие данные были озвучены на брифинге минздрава.

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"За последние три дня были сделаны анализы 1816 людям, 12 из них дали положительный результат. Среди них 59-летний гражданин России, 56-летний гражданин Белоруссии и трое гражданина Монголии являются дальнобойщиками. Видно, что в Кяхте контроль над сложившейся ситуацией находится на низком уровне. Монгольские водители свободно передвигаются по городу Улан-Удэ и собирают товары», — сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

Таким образом, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 368, 317 из них выздоровели и 49 пациентов находятся на лечении в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний.

Поскольку заражение коронавирусом чаще выявляется среди водителей, прибывших через погранпереход Кяхта-Алтанбулаг, власти Монголии считают, что сомон Алтанбулаг находится в зоне высокого риска. В связи с этим соответствующие органы методом выборки начали проводить тесты на выявление коронавируса, следя за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Также руководство Монголии обсуждает возможность полного закрытия пограничного пункта Алтанбулаг. Соответствующий вопрос решается на заседании государственной чрезвычайной комиссии, которое состоится 11 ноября.