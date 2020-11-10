Париж, , 23:40 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 41 459 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 472 пациента.

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Об этом во вторник, 10 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 31 477 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,807 млн.

Напомним, 9 ноября лидер французской зеленой партии «Европа Экология Зеленые» Жюльен Байю потребовал от правительства Франции пересмотреть условия карантина из-за пандемии SARS-CoV-2, чтобы обеспечить всем жителям страны"равный доступ к природе».

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