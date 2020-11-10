Нижний Новгород, , 22:17 — REGNUM Заболеваемость респираторными инфекциями в Нижегородской области превысила уровень пороговых значений на 19%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отметим, что на прошлой неделе этот показатель был превышен на 21%.

В ведомстве подчеркивают, что в регионе сохраняется превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения, но одновременно с этим происходит снижение темпов прироста по всем возрастным группам на 2% — 20%.

«Это говорит об эффективности ограничительных мероприятий на территории области», — констатируют в Роспотребнадзоре.

Также стало известно о том, что в Нижегородской области продолжается вакцинация против сезонного гриппа — уже привито более 1,3 миллиона местных жителей или 42,1% населения региона, в том числе почти 327 тысяч детей.

Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что в период осенне-зимнего эпидемиологического сезона 2020 — 2021 годов в Нижегородской области планируется привить против гриппа не менее 60% населения региона.