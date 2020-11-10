Ижевск, , 21:16 — REGNUM Пациенты с коронавирусом в Удмуртии проходят лечение в 14 медицинских организациях. Очень много слухов и спекуляций распространяется на тему коечного фонда. «Заверяю вас, мест достаточно», — заявил глава республики Александр Бречалов в ходе прямого эфира на своей странице в социальных сетях.

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«На стационарном лечении находится 1859 человек, из них 851 человек — с коронавирусной инфекцией. На сегодня у нас свободно 683 койки. Это 27% от общего коечного фонда, а если учитывать планируемый к вводу дополнительный коечный фонд, то у нас будет около 38% коечного фонда в резерве», — сказал глава республики.

Бречалов добавил, что дал распоряжение увеличить объем госпитализации, что в первую очередь касается людей из группы риска.

«Для того, чтобы как можно раньше взять под контроль лечение пациента, не допускать ситуацию, когда он лечился амбулаторно и дошел до средней тяжести, а иногда и до тяжелого состояния», — пояснил глава республики.

С учетом резерва к 1 декабря общий объем коечного фонда в республике будет составлять 3002 койки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 ноября в республике выявили 137 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 140 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 10 350 случаев. За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 1749 человек. Из их числа 901 житель Удмуртии находится в удовлетворительном состоянии, 693 — в состоянии средней степени тяжести, 155 — в тяжелом состоянии.

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