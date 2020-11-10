Кострома, 10 ноября 2020, 20:04 — REGNUM В действующем Спасо-Преображенском храме в Костроме появится первый в городе старообрядческий музей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил секретарь костромской старообрядческой общины Михаил Терентьев.
Средства на музей — 1,2 млн. рублей община получила от Фонда президентских грантов. Музей разместится в колокольне храма, в нём будут представлены богослужебные, певческие, поучительные и апологетические книги.
В настоящее время идёт обустройство будущего помещения под музей — рабочие настраивают освещение и устанавливают витрины в колокольне храма. Кроме этого, по гранту священнослужителям удастся отреставрировать несколько книг, некоторые из них члены общины выложат в открытый доступ. Ожидается, что музей будет готов принять первых посетителей в январе 2021 года. Доступ к книгам смогут получить все желающие — вне зависимости от вероисповедания и других взглядов.