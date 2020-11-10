Кострома, , 20:04 — REGNUM В действующем Спасо-Преображенском храме в Костроме появится первый в городе старообрядческий музей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил секретарь костромской старообрядческой общины Михаил Терентьев.

Спасо-Преображенский храм в Костроме Wikipedia.org

Средства на музей — 1,2 млн. рублей община получила от Фонда президентских грантов. Музей разместится в колокольне храма, в нём будут представлены богослужебные, певческие, поучительные и апологетические книги.

«В советское время наш старообрядческий храм был закрыт. Лишь в 1989 году состоялось его освящение и начались службы. Тогда люди начали приносить в храм из домов иконы, книги и другую утварь. Книги были разного состояния, необходимый для богослужений комплект книг собрали из тех, что получше сохранились, остальные просто складировались — сначала в храме в шкафу, потом их перенесли в комнату на колокольне. В прошлом году в Кострому приезжали студенты из МГУ. И они обнаружили, что среди книг есть много интересных экземпляров XVI — XIX веков. На некоторых из них сохранились частные записи. Я считаю непросительной ситуацию, когда такие богатства просто лежат и пылятся — книги должны быть всеобщим достоянием. Кроме этого, музей может стать поводом для разговора о старообрядчестве и для сотрудничества с другими музеями», — сказал Михаил Терентьев.

В настоящее время идёт обустройство будущего помещения под музей — рабочие настраивают освещение и устанавливают витрины в колокольне храма. Кроме этого, по гранту священнослужителям удастся отреставрировать несколько книг, некоторые из них члены общины выложат в открытый доступ. Ожидается, что музей будет готов принять первых посетителей в январе 2021 года. Доступ к книгам смогут получить все желающие — вне зависимости от вероисповедания и других взглядов.