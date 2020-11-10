Челябинск, , 19:53 — REGNUM Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев обжаловал приговор по делу о получении взятки. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, апелляционную жалобу подал адвокат. Информация размещена на сайте Центрального райсуда города.

Как сообщало ИА REGNUM, Тефтелев был осуждён 28 октября. Суд назначил ему три года колонии строгого режима и обязал уплатить 37,5 млн рублей.

Прокуратура посчитала этот приговор мягким и требует дать экс-мэру шесть с половиной лет колонии и также приговорить его к штрафу в размере 75 млн рублей.