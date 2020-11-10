Подгорица, , 19:51 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил 10 ноября о семи смертях, связанных с COVID-19. Самому младшему пациенту было 34 года (1986 г. р.).

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Лаборатории произвели анализ 1372 тестов на коронавирус, среди которых было зарегистрировано в общей сложности 546 положительных.

За сутки выздоровели 289 пациентов. Число активных случаев в Черногории составляет 7427.

С начала года общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составляет 24 154.